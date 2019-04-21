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Zabıt katibi 'zimmet' suçundan tutuklandı

Zabıt katibi 'zimmet' suçundan tutuklandı

Edirne'de, Enez Adliyesi'nde zabıt katibi olan ve 'zimmet' suçundan gözaltına alınan S.Ü., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Enez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Enez Adliyesi'nde zabıt katibi olarak çalışan S.Ü., 'zimmet' suçundan polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

DHA

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