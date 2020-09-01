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  3. Z kuşağı nedir, ne demek? Z kuşağı hangi yılda doğanlara deniyor?
01 Eylül 2020 Salı 17:26 | Son Güncelleme:

Z kuşağı nedir, ne demek? Z kuşağı hangi yılda doğanlara deniyor?

Z kuşağı nedir, ne demek" Z kuşağı hangi yılda doğanlara deniyor"

Z kuşağı günümüzde sıklıkla konuşulan konular arasında yer alıyor. Belirli bir yaş aralığını kapsayan Z kuşağı; internet kuşağı, zeki kuşak gibi isimler ile de çağrılmaktadır. Z kuşağı teknoloji ile yakından ilgilidir.

Z kuşağı, günümüzde dünyasında internet ile yakından ilişkisi olan 1995 ve sonrası için doğan nesle verilen isimdir. Demograflar ve araştırmacılar, Z kuşağını tanımlarken, internet kuşağı, zeki kuşak gibi isimleri de kullanmıştır. Z kuşağı, yaratıcı ve işbirliği içerisinde olmaları ile tanımlanır.

Z KUŞAĞI NEDİR?

Z Kuşağı 1995 ve sonrasında doğan kişileri ifade den bir tanım olarak karşımıza çıkar. Çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da isimlendirilmektedir.

Z kuşağının çalışma nitelikleri şu şekilde sıralanabilir;

-Yaratıcı ve işbirlikçi olmak

-Oldukça zor çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları çözmek

-Kendi kendini yönlendirebilmek

-Grup çalışmasını rahatlıkla yapabilmek

-Bilgiyi çok hızlı işleyebilmek

-Daha zeki olmak

Z kuşağı hakkından diğer bir görüş ise şu şekildedir;

Z kuşağı veya Z jenerasyonu, Milenyalleri (Gen Y) takip eden demografik gruptur. Demograflar ve araştırmacılar tipik olarak 1990'ların ortasından sonuna kadar doğum yıllarını kullanırken, neslin sona erdiği doğum yıllarında fikir birliğine varılamamıştır. X Kuşağının çocukları ve bazen Milenyaller veya Baby Boomers, Z Kuşağı üyeleri genç yaşlardan beri dijital teknoloji kullanmaktadır ve İnternet ve sosyal medyada rahattır, ancak dijital olarak okuryazar değillerdir.

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