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  3. Yüzerken buldu, kıyıya taşıdı! Görenler şaştı kaldı

Yüzerken buldu, kıyıya taşıdı! Görenler şaştı kaldı

Yüzerken buldu, kıyıya taşıdı! Görenler şaştı kaldı

Edirneli iş insanının Saros Körfezi açıklarında yüzerken bulduğu ve kıyıya taşıdığı balina kemikleri görenleri şaşırttı.

Mustafa Altunhan Yayla Sahili'ndeki işletmesinden tekneyle denize açıldı. Yüzmek için kendisine sakin bir koy arayan Altunhan, tekneyi demirledikten sonra yüzmeye başladı.

Deniz dibinde devasa kemiklerin olduğunu gören Atunhan, kemikleri çıkartarak teknesiyle kıyıya taşıdı. Sahilde duran ve insan boyunu geçen dev kemikler görenleri şaşırttı. Altunhan, bir süre vatandaşlarla birlikte kemikleri inceledikten sonra durumu Edirne Müze Müdürlüğü'ne haber verdi.

Müze yetkilileri incelemeleri sonrası kemiklerin yakın zamanda ölmüş balinaya ait olduğunu tespit etti, ancak fosil özelliği taşımadığı için müzeye alınmadı.

Yetkililer durumu Trakya Üniversitesi'ne bildirdi. Biyoloji bölümü öğretim üyeleri incelenmesi adına derslerde kullanmak amacıyla kemikleri teslim alabileceklerini ifade etti. İş insanı Altunhan AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez bu kadar büyük kemik gördüğünü belirtti.

İlk karşılaştığında ne olduğunu çözemediğini, sonra kemiklerin bir balinaya ait olduğunu öğrendiklerini anlatan Altunhan, "Hayatımda ilk defa bu kadar büyük kemik gördüm. Kemikleri kaldırmak bile çok zor. Gerçekten çok büyük bir hayvanmış" dedi.

AA

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