Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

A: İki yüz elli

B: İki yüz

C: Yüz yirmi beş

D: Yüz

Doğru cevap: C Yüz yirmi beş