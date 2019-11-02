Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 2 Kasım Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru
Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Yüzde yirmisi elli eden sayının yüzde ellisi kaçtır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.
A: İki yüz elli
B: İki yüz
C: Yüz yirmi beş
D: Yüz
Doğru cevap: C Yüz yirmi beş