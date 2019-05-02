Yurt dışına gitmek için öyle bir yere saklandı ki...

Olay, saat 09.00 sıralarında Yenikapı İskelesi’ndeki otopark alanında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Salah ismindeki Filistin uyruklu şahıs, yurt dışına gitmek için tur otobüsünün teker kısmında bulunan boşluğa gizlendi. Otobüs şoförü, aracını çalıştırmak için geldiğinde otobüsün altında bir şahsın olduğunu fark etti.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Kendisine yapılan ikazlar üzerine gizlendiği yerden çıkarılan Muhammet Salah, sağlık görevlilerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma başlattı.

İHA