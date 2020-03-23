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  3. Yürek burkan görüntü... Oyuncağının peşinden giden küçük çocuk hayatını kaybetti

Yürek burkan görüntü... Oyuncağının peşinden giden küçük çocuk hayatını kaybetti

Yürek burkan görüntü... Oyuncağının peşinden giden küçük çocuk hayatını kaybetti

Sivas'ta oyuncağının peşinden giderek 4 katlı apartmanın 2.katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 11.30 sıralarında Diriliş Mahallesinde meydana geldi. Döndü ve Harun çiftinin 2 yaşındaki çocukları Turan Karakaya, düşen oyuncağının peşinden giderek 4 katlı apartmanın 2. katından düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı. Olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, çocuğun düştüğü evde ve apartman bahçesinde inceleme yaptı. Çocuğun düştüğü alanda bulunan oyuncak görenleri duygulandırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

IHA


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