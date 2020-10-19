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ayse.tunali@turkmedya.com.tr

Yunan basınından skandal Türkiye çağrısı

'TÜRKİYE'Yİ CEZALANDIRIN'

Türkiye'nin attığı hamlelerle bölgede oyunları bozması Atina'yı rahatsız ediyor. Bu rahatsızlık Yunan basınına da yansıyor. Yunan Kathimeri gazetesi, Batı'nın Türkiye'yi cezalandırmasını istedi.

Mustafa Varank: Dünyada 13. sıraya yükseldik

'DEVLER LİGİ'NE GİRDİK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uluslararası patent başvurularında tarihinde ilk kez dünyadaki ülkeler sıralamasında 13. sıraya yükseldiğini ve bu anlamda 'devler ligi'ne girdiğini söyledi.

Fransız basınında provokasyon

BASKIN İMASI

Fransız basını bir kez daha gazetecilik değil, provokasyon yaptı. İstanbul'da Azerbaycan'a destek için yapılan gösteriyi, 'Ermeni mahallesine baskın' diye yansıttılar.

İş hayatına dönene prim desteği

YENİ İSTİHDAM PAKET YOLDA

İstihdam konusunda yeni düzenlemeler içeren bir paket hazırlandı. Yeni paketle 3 ay içerisinde istihdama katılanların sigorta primleri işsiz kaldıkları sürede devlet tarafından karşılanacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

ANİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Ülke genelinde hava hafta sonu sıcak seyredecek. Ancak yurdun batı kesimlerinde; İstanbul, Bursa ve İzmir'in bazı ilçelerinde kısa süreli sağanaklar var.

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe için Sebastian Driussi iddiası

ÜÇÜNCÜ ARJANTİNLİ

Rus basını, Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sebastian Driussi'yi isteyen 5 kulüpten birinin de Fenerbahçe olduğunu yazdı.

Fatih Terim, yönetimden Jonas Wind’in transferini istedi

21 YAŞINDA

‘Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız' diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden, Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki golcü Jonas Wind'in transferini istedi.

Sergen Yalçın'dan Tyler Boyd'a izin çıktı

ANTRENMANLARA KATILMAYACAK

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd'a ayrılık için Sergen Yalçın'dan izin çıktı. Oyuncunun antrenmanlarda yer almayacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan Marcao kararı!

İKİ İHTİMAL VAR

Galatasaray yönetimi, Brezilyalı stoper Marcao ile yeni sözleşme kararı aldı. Başarılı savunmacı yeni kontratı kabul etmezse devre arasında yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'nin Rize maçındaki formalarına büyük ilgi

YENİ PROJE

İnternetten yapılan açık artırmada ilk olarak Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla çıktığı son maçta giydiği forma ve Ömer Faruk'un koluna taktığı pazubend satıldı. Rize'deki formalar 315 ila bin 450 Euro arasında rakamlara alıcı buldu.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Eşini kaybeden Özgü Namal ilk kez görüntülendi

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ı kaybettikten sonra ilk kez çocuklarıyla Kavacık’ta ortaya çıktı. Oyuncunun saçındaki beyazlar dikkat çekti.

Ünlü çiftin evinde korkutan yangın

TALİHSİZ OLAY

Eser-Berfu Yenenler çiftinin evinde yangın çıktı. Evdeki şömineyi yakmaya çalışırken çıkan yangın 3 saatlik süren çabalar sonucu söndürüldü.

Kenan İmirzalıoğlu kesenin ağzını açtı

EV SÜRPRİZİ

Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına hamile olan eşi Sinem Kobal'a Bodrum'dan 3 milyon TL'ye villa satın aldı.

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak'dan üçüncü ay paylaşımı

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Cansu Tosun, eşi Erkan Koçak Köstendil, 3 aylık olan oğulları Marsel ve köpekleriyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Paylaşım büyük ilgi topladı.

Borsaya açılan ilk fenomen oluyor

31 MİLYON EURO GELİR

Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla 21,5 milyon takipçiye ulaşan ve geçen yıl 31 milyon euro gelir elde eden İtalyan Chiara Ferragni, borsaya açılmaya hazırlanıyor.