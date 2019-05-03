Yolu trafiğe kapatmıştı... İkna edildi



Kula’da 2014 yılında açılan 2014 yılının Şubat ayında açılan Narınca köprülü alt geçidinde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine ait arsanın istimlak edilmeden köprülü kavşağa dahil edildiğini belirten Nafiz Özkara, alt geçidin açıldığı günden bu yana verdiği hukuk mücadelesini kazanarak yolun kendisine ait olan kısmını trafiğe kapattı.

Kula’da en çok kullanılan yolun kapatılmasını duyan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, konuyu AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’e aktardı. Başkan Palabıyık ve Aydemir, yetkililerle yapmış olduğu görüşmelerde kapatılan yolun yeniden açılması için devreye girdi. Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost ile görüşen Başkan Palabıyık, mağduriyet yaşayan Nafiz Özkara’nın mağduriyetinin giderilmesi ve yolun kapanmasından ötürü trafik açısından zorluk yaşayan vatandaşların sıkıntı çekmemesi için çalışmalara başlatıldığını belirtti. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmesinin ardından vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ellerinden geleni yapacağını belirtti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri de yolu kapatan Nafiz Özkara’yı evinde ziyaret etti. Mahkeme kararları ile ilgili Nafiz Özkara’dan detaylı bilgi alan Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Karayolları 2. Bölge temsilcileri, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacaklarının ve 20 gün içinde mağduriyetin tamamen giderileceğinin sözünü verdi. Geçmiş dönemlere ait mağduriyetlerinin giderilmesi için de söz alan Nafiz Özkara, vatandaşların işleyen trafikte daha fazla zorluk çekmemesi adına yolu tekrar trafiğe açtı.

"BARİYERLERİ KALDIRIYORUZ"

Konu ile ilgili daha önceden bilgisinin olmadığını söyleyen Kaymakam Duru, ortada yaşanan bir mağduriyetin olduğunu, fakat bu mağduriyetin en kısa sürede çözüleceğini belirterek, "Bir vatandaşımız 2015 yılında Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce yapılan hizmeti, kendi arazisinin de içerisinde olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ve mahkeme kararıyla da kendisinin olduğu tespit edilmiş. Bunun değeri mukabilinde hakkını talep etmiş. Bu hakkı da 3 buçuk 4 yıl boyunca yerine getirilmeyince uygun olmayan bir yönteme başvurmuş. Şimdi karayolları temsilcilerimiz ile vatandaşımızı ikna ettik. Karayolları temsilcimizin de vatandaşın mağduriyetini kısa sürede giderilmesini beyan etmesi üzerine bu kapatılan yolu tekrar açıyoruz. Vatandaşımız haklı olmakla birlikte uygun olmayan bir yol seçmiş. İnşallah vatandaşımızın mağduriyeti Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce de en kısa sürede giderilir ve işler olması gerektiği gibi yürür. Bizde şuan karayolunun daha fazla sekteye uğramaması ve kaza olmaması için kurulan bariyerleri kaldırıyoruz” dedi.

Kendisinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Karayolları 2.Bölge temsilcilerinin sözünü aldığını belirten Nafiz Özkara, vatandaşların trafikte daha fazla zorluk çekmemesi için yolu yeniden trafiğe açtığını söyledi. Özkara, “Kula Kaymakamımız Kemal Duru ve karayolları bölge temsilcileri geldi. Bu mağduriyetimizin 20 günde çözülmesine söz verdikleri için vatandaşlarımız daha fazla zorluk çekmemesi için kapattığımız yolu açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, mağduriyetinin giderileceği sözünü alarak yolu yeniden trafiğe açan Nafiz Özkara’ya yardım ederek, yol üzerindeki briketleri kendi elleriyle kaldırdı. Karayolları personellerinin yardımıyla, yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

(İHA)