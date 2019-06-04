04 Haziran 2019 Salı 12:42 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 12:50
Yolda iki koçun tokuşması kameralara yansıdı
Tokat'ın Pazar ilçesinde yolda karşılaşan iki koçun birbiriyle tokuşması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Pazar ilçesi Ballıca Mağarası yolu üzerinde iki koç yol ortasında karşılaştı. Bu sırada otomobili ile seyir halinde olan bir vatandaşın önünü kesen koçlar, kafa kafaya vuruştu. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan bu anlar ilgi gördü.
(DHA)