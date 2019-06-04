Yolda iki koçun tokuşması kameralara yansıdı

Pazar ilçesi Ballıca Mağarası yolu üzerinde iki koç yol ortasında karşılaştı. Bu sırada otomobili ile seyir halinde olan bir vatandaşın önünü kesen koçlar, kafa kafaya vuruştu. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan bu anlar ilgi gördü.

(DHA)