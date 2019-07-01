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  3. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yozgat'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'dan Erzurum'a gitmek üzere yola çıkan Halit Keskin yönetimindeki 25 EB 927 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat şehir girişi Atatürk Yolu kavşağında, Berat Kahyaoğlu (22) idaresindeki 38 AAN 105 plakalı otomobille çarpıştı. 

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fatma ve Gül Kübra Kahyaoğlu (22) yaralandı. 

Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA

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