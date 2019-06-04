Yolcu otobüsü bursada kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü

Kaza, sabah saatlerinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.(61) kontrolündeki 34 GR 5118 plakalı yolcu otobüsü gece saatlerinde İstanbul'dan İzmir'e gitmek için harekete geçti. Mustafakemalpaşa İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, otobüsü orta refüje devirdi. Bariyerler üzerinde sürüklenmeye başlayan otobüs, yaklaşık 100 metrenin ardından durdu.

Büyük paniğin yaşandığı yolcu otobüsünde bulunan 40 yolcu, camları kırarak otobüsü terketti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken, çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)