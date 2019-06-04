  • $5,8347
  • 6,5652
  • 248.418
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
04 Haziran 2019 Salı 08:12 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 08:25

Yolcu otobüsü bursada kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü

Yolcu otobüsü bursada kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü

İstanbul-İzmir seferini yapan şehirler arası otobüs Bursa'da kaza yaptı. Otobüste bulunan 40 yolcu ölümden döndü.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.(61) kontrolündeki 34 GR 5118 plakalı yolcu otobüsü gece saatlerinde İstanbul'dan İzmir'e gitmek için harekete geçti. Mustafakemalpaşa İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, otobüsü orta refüje devirdi. Bariyerler üzerinde sürüklenmeye başlayan otobüs, yaklaşık 100 metrenin ardından durdu.
Büyük paniğin yaşandığı yolcu otobüsünde bulunan 40 yolcu, camları kırarak otobüsü terketti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken, çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

(İHA)

İstanbul Havalimanı’nda 10 Milyonuncu Yolcuya Sürpriz Karşılama

<p>Ramazan´da edinilen dinlenmiş ve sağlıklı vücudu bayram sofralarında sekteye uğratmayın. Tüm öğün

Bayram Sofralarında Hangi Besinler Olmalı? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bayram namazı saat kaçta? İşte il il 2019 Bayram namazı saatleri

Bayram mesaisinde feci ölüm!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.