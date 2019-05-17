Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kent girişinde bulunan Üçyol Kavşağı'nda Bünyamin Temur (45) yönetimindeki 46 ABC 306 plakalı otomobil ile Halef Çay idaresindeki (34) 63 S 6136 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Sürücülerle araçlarda bulunan Ahmet Kızıldoğan, Suriye uyruklu Sara Ayyan (60) ve Abir El Uveyit (28) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA