YÖK Atlas 2019 tercih robotu nasıl kullanır? YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından gözler YÖK Atlas tercih robotuna çevrildi. Üniversite ek tercih işlemleri 5 Eylül ve 11 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Adayların işlemlerini belirtilen tarih aralığında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ÖSYM'nin internet http://www.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapmaları gerekiyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. YÖK Atlas tercih robotu üzerinden üniversite boş kontenjanlarını öğrenebilirsiniz.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, haberimizdeki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih süresi, 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2019-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin internet http://www.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).