Yiyecek almak için sakat numarası yapan köpek, sosyal medyada viral oldu

Tayland'ın Bangkok kentinde mahallelilerin 'Gae' ismini koyduğu bir köpeğin sokaktan geçenlerden yiyecek koparabilmek için sol arka bacağını kırıkmış gibi sürükleyerek ilerlemesi ancak dikkat çekmeyi başardıktan sonra heyecanlı bir şekilde koşmaya başladığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Söz konusu videoda Gae'nin birkaç saniye arka bacağını sürüyerek yürüdüğü ancak köpeğin 'numarasını' kaydetmek isteyen kişinin gülmeye başlamasının ardından geri dönüp koşmaya başladığı görülüyor.