Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8351
  • 6,4453
  • 285.091
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Yiyecek almak için sakat numarası yapan köpek, sosyal medyada viral oldu

Yiyecek almak için sakat numarası yapan köpek, sosyal medyada viral oldu

Yiyecek almak için sakat numarası yapan köpek, sosyal medyada viral oldu

Tayland'da bir köpeğin sokaktan geçenlerden yiyecek almak için arka bacaklarını sakatmış gibi sürüyerek ilerlediği video sosyal medyada yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Tayland'ın Bangkok kentinde mahallelilerin 'Gae' ismini koyduğu bir köpeğin sokaktan geçenlerden yiyecek koparabilmek için sol arka bacağını kırıkmış gibi sürükleyerek ilerlemesi ancak dikkat çekmeyi başardıktan sonra heyecanlı bir şekilde koşmaya başladığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. 

Söz konusu videoda Gae'nin birkaç saniye arka bacağını sürüyerek yürüdüğü ancak köpeğin 'numarasını' kaydetmek isteyen kişinin gülmeye başlamasının ardından geri dönüp koşmaya başladığı görülüyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seren Serengil'den son dakika bir Yaşar İpek açıklaması daha!
İşte Berkay Şahin'in yeni arabası! 'Özlem Hanım tamam derse alacağız'
Burcu bu kez kararlı... Sinan'ı sildi!
İnternetten tanışmışlardı... Ünlü oyuncu boşandı
Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'
<p>Masallardaki Anka kuşunun küllerinden doğduğu, insanlığın yaşam kaynağı Kafkasya´nın en yüksek 10

Anka Kuşunun Küllerinden Doğduğu Masal Diyarı: Mestia

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Genelkurmay arşivlerinde Büyük Taarruz

İnternetten ikinci el otomobil satış tüyoları