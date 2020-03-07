Yılın enerjik kadını ödülünün sahibi belli oldu

Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda attığı adımlar büyük oranda kamu tarafından gelse de, bu alanda sivil inisiyatifle atılan adımlar gelecek adına umut vermeye devam ediyor.

Enerji Ekonomisi Derneği’nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilk kez geçtiğimiz yıl başlattığı ve geleneksel olarak düzenleyeceği ‘Yılın Enerjik Kadını’ ödülü bu yıl yenilenebilir enerji alanında çok önemli bir projeyi hayata geçiren 3 kadın ortağa verildi.

Türkiye’de ‘enerji kooperatifi’ kurdular

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, jüri tarafından belirlenen kazanının Derya Nazan Ünverir, Dilek Özsoy Çakılcıoğlu, Filiz Kırçın Kaya olduğunu açıkladı.

Üç ismin uzun süreli ve oldukça meşakkatli bir sürecin ardından Türkiye’de ‘Enerji Kooperatifi’ kuran ilk isimlerden olduğunu anlatan Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Yenilenebilir enerjinin dünya genelinde bu denli önemsendiği bir dönemde kendi çabalarıyla bu işi kooperatif noktasına çıkarabilmek için kolları sıvayan ve önlerine çıkan tüm zorlukları bir bir aşarak hedeflerini gerçekleştiren 3 ismi özel ödüle layık gördük.” dedi.

Kumbaroğlu ayrıca bu yıl ödülü kazanan isimlere ödüllerinin 9 Nisan 2020 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek Enerji ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu’nda verileceğini açıkladı.

Mevzuatı değiştirmeyi başardılar

Türkiye’nin ilk enerji kooperatifini kuran Derya Nazan Ünverir, Dilek Özsoy Çakılcıoğlu, Filiz Kırçın Kaya bu yolda adım atmak isteyen kişilere hem yol açtı hem de onlara çok iyi bir örnek oldu.

Yönetim kurulunun tamamen kadınlardan oluştuğu Troya Enerji Kooperatifi, 2012’de fikri olarak başlayan bu yolculuğunu takvimler 2016 yılı Mart ayını gösterdiğinde farklı bir noktaya taşıdı. Söz konusu kooperatif o yıl ilk kez yönetmelikte yer almayı başardı.

Yenilenebilir enerji ve kooperatifler konusundaki bilgi boşluğunu doldurmak amacıyla enerji kooperatifi kuruluşunu adım adım gösteren bir kitap da hazırlayan Troya Enerji Kooperatifi yönetimi, aynı dönemde İngiltere’deki enerji kooperatifleri deneyimlerini gösteren çeviri bir kitabı da Türkçe olarak yayınlattı.