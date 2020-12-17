Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık perşembe saat 21.00'dan itibaren kısıtlama uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yılbaşı genelgesine göre ise yılbaşında bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar belirli saatler arasında hizmet verebilecek. Peki Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması ne kadar sürecek? Market, manav hangi saatlerde açık olacak?



YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 4 GÜN MÜ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca esnafa kira desteğinin detaylarını açıklayarak, "İş yeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti;

Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır.

Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Sağlık Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim.

Salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumların tüm çalışmalarını anlık takip ettiğini bildiren Erdoğan, mevcut uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma ya da normalleşme adımlarını istedikleri zaman atma imkanına sahip olduklarını kaydetti.

YILBAŞINDA MARKET VE MANAVLAR AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yılbaşı genelgesine göre, dört gün sürecek sokağa çıkma yasağında bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar belirli saatler arasında hizmet verebilecek.

Bakanlığın genelgesinde yasak ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

“Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.”

BALIKÇILAR DA GENELGEYE EKLENDİ

İçişleri Bakanlığı, daha önceki genelgelerde yer vermediği balıkçıların da artık yasak olduğu günlerde saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacağını duyurdu.

Market, manav, kuruyemişçi ve balıkçılar 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak ve vatandaşlar araç kullanmamak kaydı ile bu işletmelerden alışveriş yapabilecek.