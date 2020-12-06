Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olur mu? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından dolayı yasaklar yeniden gündemde yer aldı. 31 Aralık ve 1 Ocak'ın perşembe ve cuma günlerine denk gelmesi vatandaşlarda Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olur mu, sorusuna akıllara getirdi. Tedbirler arttırılırken yılbaşında sokağa çıkma yasağına dair son durum gelişmeleri sizlerle...

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna henüz resmi kaynaklardan net bir açıklama gelmedi. Konuya dair gelişmeler geldikçe haberimize eklenecektir.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağına dair açıklama Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan geldi. Prof. Dr. İlhan, elki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" şeklinde açıklama yaptı.

YILBAŞI NE ZAMAN?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Cumartesi Pazar günü de sayıldığında yılbaşında 3 gün resmi izin yapılmış olacak.