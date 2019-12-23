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  3. Yılbaşı öncesi 2 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi

Yılbaşı öncesi 2 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi

Yılbaşı öncesi 2 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yaklaşan yılbaşı öncesinde, jandarmanın iki eğlence yeri ve bir kamyona düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde toplam 2 bin 500 şişe sahte içki ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Acıpayam ilçesinde yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına kamyonla sahte içki satışının yapıldığını belirledi. Bunun üzerine dün harekete geçen jandarma, Antalya - Denizli karayolunda bir kamyonu durdurup, arama yaptı. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kasasında üzerlerinde sahte bandrol bulunan çeşitli türlerde çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri, sahte içkilerin dağıtıldığı belirlenen iki ayrı eğlence mekanına da eş zamanlı operasyon yaptı. Eğlence mekanlarındaki aramalarda da çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen toplam 2 bin 500 şişe rakı, votka, viski ve şaraba imha edilmek üzere el konuldu.

Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalıştıkları ileri sürülen Mustafa T., Kazım E., Ahmet A., Tamer B., Ferdi K. ve Bayram Ali K. gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)


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