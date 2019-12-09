Yerli Malı Haftası ne zaman? 2019 Yerli Malı Haftası etkinlikleri için geri sayım!

Yerli Malı Haftası etkinlikleri ve şiirleri her yıl yoğun ilgi görüyor. Yerli Malı Haftası ne zaman? Vatandaşlar her yıl önemli gün ve haftaları yakından takip ediyorlar. Bu tarihlerde etkinlikler düzenleniyor. Aralık ayına denk gelen Yerli Malı Haftası içerisinde okullarda öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitli etkinlikler yapılıyor ve öğrencilerin yerli tüketimi yapmasına, tutumlu olmasına ve bilinçli tüketici olmasına dikkat çekiliyor.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası her yıl 12 Aralık ve 18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

Okullarda öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitli etkinlikler düzenlenir ve öğrencilerin yerli tüketimi yapmasına, tutumlu olmasına ve bilinçli tüketici olmasına dikkat çekilir.

Ülkemizde Yerli Malı Haftası'nda öğrenci ve öğretmenler yerli malı olan yiyecekleri okullarda düzenlenen etkinliklerde bir arada tüketir. Yapılan yerli malı etkinlikleri ile öğrencilere tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen yerli ürünlerden seçilmesinin önemi anlatılır. Bu sayede ülkenin zenginleşmesine yönelik bir adım atılır. Etkinlikler esnasında Türk malları hakkında çeşitli bilgiler verilir, konuyla ilgili şiirler ve bilgilendirici metinler okunur.

1946'dan beri kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası, ekonomik krizlerin yaşanmaması, yabancı ülkelere aşırı para akışının önüne geçilmesi ve toplum olarak bilinçli tüketicilik kavramının yayılması için oldukça önemlidir.