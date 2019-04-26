Yerel gazete, istismara karşı sayfalarını kararttı

İzmir'de günlük yayın yapan Yenigün Gazetesi, İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarına iki sayfasını karartarak tepki gösterdi. Okurlarının karşısına siyah-beyaz sayfalarla çıkan Yenigün Gazetesi Genel Müdürü Sibel Durur, "İstanbul'da yaşanan kan donduran olaydan sonra istismar konusuna dikkat çekmek için gazetemizin 1. ve 24. sayfalarını kararttık. Çünkü, çocuk istismarına sessiz kalamazdık. İki küçük çocuğu olan bir anne olarak, o minik evladımızın sessiz çığlığı olmak zorundayız. O annenin feryadı olmak zorundayız. Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundayız. Hiç bir söz o çocukların yaşadıklarını, acılarını, korkularını tarif etmeye yetmez" dedi.

Durur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yıl yaklaşık 8 bin çocuk istismara uğruyor. Ya şiddet görüyor ya da cinsel istismara maruz kalıyor. Kimi istismar, ortaya çıkarılmadan üstü kapatılıyor. Konu ile ilgili hukuki süreç bile başlatılamıyor. Bu sorun ancak toplumsal bilinçle, toplumsal mücadele ile çözülebilir. Toplumsal duyarlılığın artırılması, sosyal devlet ilkesinin hakim kılınması, kamu görevlilerinin etkin mücadelesi ve görev bilincinin geliştirilmesi gerek. İşte o zaman bu sorunla mücadelede başarı sağlamış oluruz."

(İHA)