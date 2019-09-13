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  3. Yer: Beyoğlu... İngiliz turistlerin sır ölümü

Yer: Beyoğlu... İngiliz turistlerin sır ölümü

Yer: Beyoğlu... İngiliz turistlerin sır ölümü

Beyoğlu'ndaki bir apart otelde kalan biri kadın 2 İngiliz turist kaldıkları odada ölü olarak bulundu.

Olay Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir apart otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Biri kadın iki İngiliz turistin odalarından çıkmamalarından şüphelenen otel görevlileri odanın kapısını çaldı.

Ses gelmeyince kapı açılarak içeriye girildi. Görevliler 2 kişinin hareketsiz şekilde yattıklarını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede hayatlarını iki turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarında herhangi kesik ve yara izlerine rastlanılamayan turistlerin cesetlerinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

DHA

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