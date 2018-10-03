Yenikapı'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Fatih Yenikapı'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahlar konuştu. Biri isabet eden kurşunla, biri başına aldığı darbe sonucu olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi İmrahor Hamamı Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgada 1 kişi ayağından silahla vurularak, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
(AA)