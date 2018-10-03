HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Yaşam
  3. Yenikapı'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Yenikapı'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Yenikap%C4%B1%E2%80%99da+silahl%C4%B1+kavga:+2+ki%C5%9Fi+yaraland%C4%B1

Fatih Yenikapı'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahlar konuştu. Biri isabet eden kurşunla, biri başına aldığı darbe sonucu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

x

 
Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi İmrahor Hamamı Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.      

 Kavgada 1 kişi ayağından silahla vurularak, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.      

 İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.      

 Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.      

(AA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

'Türkiye'ye karşı Yunanistan’ın gardını alması lazım'

En Çok Okunanlar