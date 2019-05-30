  • $5,9773
  • 6,6659
  • 245.292
  • 88.955
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Mayıs 2019 Perşembe 11:23 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:23

Yenikapı'da 300 bin kişiyle teravih kılınacak

Yenikapı'da 300 bin kişiyle teravih kılınacak

İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü münasebetiyle Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda 300 binin üzerinde vatandaşla açık havada teravih namazı kılınacak. Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılması bekleniyor.

İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü münasebetiyle Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda 300 binin üzerinde vatandaşla açık havada teravih namazı kılınacak. Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılması bekleniyor. 

İHA

Beslenmede Doğru Bildiğimiz Yanlışlar Nelerdir? #SağlıklıRamazanlar

<p>Obezite nedir?<br /> Obezitenin nedenleri nelerdir?</p> <p>Obezite, vücutta fazla yağ birikme

Obezite Nedir? Nedenleri Nelerdir? | Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

Hangi ülkelerin ne kadar nükleer silahı var

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.