30 Mayıs 2019 Perşembe 11:23 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:23
Yenikapı'da 300 bin kişiyle teravih kılınacak
İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü münasebetiyle Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda 300 binin üzerinde vatandaşla açık havada teravih namazı kılınacak. Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılması bekleniyor.
İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü münasebetiyle Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda 300 binin üzerinde vatandaşla açık havada teravih namazı kılınacak. Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılması bekleniyor.
İHA