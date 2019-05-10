Askerlik sistemi hakkında yeni açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yeni askerlik sistemi için hukuki mevzuatta düzenlemeler devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Şebnem Aktop, yeni askerlik sistemi ile ilgili diğer bakanlıklarla koordineli olarak ilgili hukuki mevzuatta düzenleme ve değişiklik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Binbaşı Aktop, çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini söyledi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun Nisan ayında TBMM’de görüşülecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin ''Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor'' ifadelerini kullanmıştı.