Yemin dizisinde kullanılan numara mahkemelik oldu

Ordu'da yaşayan Erol D. (59), Kanal 7'de yayınlanan ‘Yemin' adlı dizide kendisine ait cep telefonu numarasının görüntülendiğini fark etti. Erol D., Karamel Yapım şirketine 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İlgili sahnenin Fas vatandaşlarının olduğu bir sosyal medya hesabında yayınlandığını belirten Erol D., “Fas vatandaşları, beni oyuncu sanarak geceleri arayıp, uygunsuz fotoğraf gönderiyor. Dilini dahi bilmediğim insanlar tacizlerine maruz kalıyorum. Eşimle sorun yaşıyoruz” dedi.