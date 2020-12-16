16 Aralık 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:
Yemin dizisinde kullanılan numara mahkemelik oldu
- NESLİHAN KESKİN
Ordu'da yaşayan Erol D., ‘Yemin' dizisinde cep telefonu numarasının izinsiz yayınlandığı iddiasıyla dava açtı. Erol D. “Fas'tan geceleri mesaj geliyor, bıktım” dedi.
Ordu'da yaşayan Erol D. (59), Kanal 7'de yayınlanan ‘Yemin' adlı dizide kendisine ait cep telefonu numarasının görüntülendiğini fark etti. Erol D., Karamel Yapım şirketine 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İlgili sahnenin Fas vatandaşlarının olduğu bir sosyal medya hesabında yayınlandığını belirten Erol D., “Fas vatandaşları, beni oyuncu sanarak geceleri arayıp, uygunsuz fotoğraf gönderiyor. Dilini dahi bilmediğim insanlar tacizlerine maruz kalıyorum. Eşimle sorun yaşıyoruz” dedi.