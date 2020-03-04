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  3. Yedikleri yemekten zehirlenen 30 öğrenci hastanelik oldu

Yedikleri yemekten zehirlenen 30 öğrenci hastanelik oldu

Yedikleri yemekten zehirlenen 30 öğrenci hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir okulda düzenlenen etkinlikte yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi’ndeki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yiyeceklerden yiyen bazı öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamaya başladı. Bunun üzerine öğretmenleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. 30 öğrenci ambulanslar ve özel araçlarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlattı.


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