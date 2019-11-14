Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat, kılınışı nasıldır?
Yatsı namazının kaç rekat olduğu merak ediliyor. Yatsı namazı kılınışı nasıldır? Namaz kılmak isteyen vatandaşlar nasıl kılındığını öğrenmek istiyorlar. Yatsı namazı 4+4+2 ve vitr namazı olmak üzere toplam 13 rekattan oluşur. Haberimiz içerisinden namazın nasıl kılındığını detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.
Yatsı namazının kılınışı araştırılıyor. Yatsı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Yatsı namazı 4+4+2 ve vitr namazı olmak üzere toplam 13 rekattan oluşur. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?
YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ
1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
2. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama okunur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur
3. REKAT
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
4. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI
1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
2. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu okunur
3. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresi okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
4. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ
1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?
Vitir namazı; yatsı namazdan sonra 3 rekat kılınan ve Selati vitir namazı olarakta bilinen, vacip bir namazdır. Diğer namazlardan farklı olarak, vitir namazının üçüncü rekâtında bir ara tekbir alınarak Kunut duaları okunur.