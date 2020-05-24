Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Yatsı ve vitir namazı kılınışı haberde
09 Haziran 2020 Salı 17:44 | Son Güncelleme:

Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Yatsı ve vitir namazı kılınışı haberde

Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat" Yatsı ve vitir namazı kılınışı haberde

Yatsı namazı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırmalarını hızlandırdı. Yatsı namazı nasıl kılınır, kaçta? Yatsı namazı kaç rekat, hangi dualar okunur? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Günün belirli vakitlerinde kılınan namaz kul olarak Allah'a en yakın olduğumuz andır. Ankebut Suresi'nde "Şüphesiz namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir" buyrulmuştur. Detaylı bilgi haberimizde.

 Yatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazı nasıl kılınır? Miraç gecesi her Müslüman bireye farz olan bu ibadet günde 5 kez yerine getirilmektedir. Namazda kulluk bilincimiz arttırır, kötülüklerde alıkoyar. Ayet-i kerimede "... Şüphesiz namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir" (Ankebut, 29/45) buyrulmuştur. 4+4+2 ve 3 rekat vitir namazı olarak toplamda 13 rekattır. Haberimizin içerisinden yatsı namazı kılınışı ve vakitleri için detaylar haberimizde.

YATSI NAMAZI KAÇ REKAT?

Yatsı namazı 4 sünnet 4 farz 2 son sünnet ve 3 vitir namazı olmak üzere toplamda 13 rekattan oluşur.

DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇTA?

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama okunur

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur

3. REKAT

Sübhaneke'yi okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

4. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu okunur

3. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresi okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

4. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.

YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?

Vitir namazı; yatsı namazdan sonra 3 rekat kılınan ve Selati vitir namazı olarakta bilinen, vacip bir namazdır. Diğer namazlardan farklı olarak, vitir namazının üçüncü rekâtında bir ara tekbir alınarak Kunut duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

YATSI NAMAZI TABLOSU

ÖĞLE NAMAZI KILINIŞI NASILDIR?

İKİNDİ NAMAZI KILINIŞI NASILDIR?

AKŞAM NAMAZI  KILINIŞI NASILDIR?

Belediye başkanının sözleri kızdırdı
Milyonları ilgilendiriyor! Artık E-devlet'ten yapılabilecek
İsrail basınından dünyaya mesaj: Çok geç olmadan Netanyahu durdurulmalı!
Paris Başsavcısı duyurdu! Soruşturma başlatıldı
Bitti bu iş! 3,5 milyon TL'ye transfer tamam
Trump'tan çekilin kararı... ABD'de sular duruluyor mu?

Trump'tan çekilin kararı... ABD'de sular duruluyor mu?

Adana'da 'şafak vakti' uyuşturucu operasyonu

Adana'da ''şafak vakti'' uyuşturucu operasyonu

Minareler, salgın sürecinde de 'kurtuluşa' çağırdı

Minareler, salgın sürecinde de ''kurtuluşa'' çağırdı

'Flamingo cenneti' Erçek Gölü kesin korunacak hassas alan ilan edildi

''Flamingo cenneti'' Erçek Gölü kesin korunacak hassas alan ilan edildi