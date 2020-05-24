Yatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazı nasıl kılınır, kaçta? Diyanet yatsı namazı kılınışı!

Yatsı namazı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırmalarını hızlandırdı. Erişkin olan her Müslüman için 5 namazı farz kılmıştır. Günün belirli vakitlerinde kılınan namaz kul olarak Allah’a en yakın olduğumuz andır. Yatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazı nasıl kılınır, kaçta? Ankebut Suresi’nde namaz kılmanın önemi için "... Şüphesiz namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir" buyrulmuştur. Haberimizin içerisinden Diyanet tarafından hazırlanan yatsı namazı kılınışı ve vakitlerine ulaşabilirsiniz.

YATSI NAMAZI KAÇ REKAT?



Yatsı namazı 4 sünnet 4 farz 2 son sünnet ve 3 vitir namazı olmak üzere toplamda 13 rekattan oluşur.

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇTA?

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama okunur

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur

3. REKAT

Sübhaneke'yi okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

4. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu okunur

3. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresi okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

4. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.

YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?

Vitir namazı; yatsı namazdan sonra 3 rekat kılınan ve Selati vitir namazı olarakta bilinen, vacip bir namazdır. Diğer namazlardan farklı olarak, vitir namazının üçüncü rekâtında bir ara tekbir alınarak Kunut duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

YATSI NAMAZI TABLOSU

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