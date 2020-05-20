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  3. Yaşlı adamdan mahalledeki 33 kişiye virüs bulaştı

Yaşlı adamdan mahalledeki 33 kişiye virüs bulaştı

Yaşlı adamdan mahalledeki 33 kişiye virüs bulaştı

Erzurum'dan Oltu ilçesindeki mahallesine dönen yaşlı adamda koronavirüs tespit edilmesinin ardından temaslı olduğu 33 kişi daha pozitif çıkınca, mahalle karantinaya alındı.

Erzurum'da yaşayan bir kişi, Oltu ilçesindeki İğdeli Mahallesi'ne gitti. Hastalanan yaşlı adama, götürüldüğü hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından mahalleliye de test yapıldı. Yapılan testlerde yaşlı adamanı teması olan 33 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Bunun üzerine mahallede karantine uygulaması başlatıldı.

Oltu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda İğdeli Mahallesi’nde 20 Mayıs'ta başlamak üzere 14 günlük karantina uygulanacağı aktarılırken, mahalleye giriş- çıkışlar kapatıldı. Son günlerde mahalle sakinleriyle temas eden vatandaşlar, İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri konusunda uyarıldı.

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