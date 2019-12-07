Yaşam koçu değil yaşam öküzü!
İstanbul Kadıköy’de 30 Mayıs 2018’de bir spor salonunda otizmli B.Ö. (9), tedavisi ve eğitimine yardımcı olması üzerine teslim edildiği yaşam koçu U.D. tarafından soyunma odasında darp edildi. Spor salonu yetkilileri, görüntüleri görünce çocuğun annesine haber verdi.
TUTUKLAMA TALEBİNE RET
Ailenin şikayet üzerine U.D. hakkında, 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık U.D. katılmadı. Mahkeme heyeti sanığın tutuklanması talebini reddetti.
YAŞAM KOÇU SOYUNMA ODASINDA DÖVDÜ
Kameraya kayıtlarında U.D.’nin soyunma odasında giydirdiği küçük çocuğun başına sert şekilde vurması, minik B.Ö.’nün ise ağladığı görüldü. Çocuğa vurmaya devam eden zanlının, B.Ö.’yi saçından çekerek yere yatırıp vurduğu ve tokat attığı da görüldü.
(DHA)