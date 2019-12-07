Yaşam koçu değil yaşam öküzü!

TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Ailenin şikayet üzerine U.D. hakkında, 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık U.D. katılmadı. Mahkeme heyeti sanığın tutuklanması talebini reddetti.

YAŞAM KOÇU SOYUNMA ODASINDA DÖVDÜ

Kameraya kayıtlarında U.D.’nin soyunma odasında giydirdiği küçük çocuğun başına sert şekilde vurması, minik B.Ö.’nün ise ağladığı görüldü. Çocuğa vurmaya devam eden zanlının, B.Ö.’yi saçından çekerek yere yatırıp vurduğu ve tokat attığı da görüldü.

(DHA)