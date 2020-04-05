Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7368
  • 7,3003
  • 350.572
  • 89552.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Yasağa rağmen maske takmadılar, meyve- sebzeyi seçerek aldılar

Yasağa rağmen maske takmadılar, meyve- sebzeyi seçerek aldılar

Yasağa rağmen maske takmadılar, meyve- sebzeyi seçerek aldılar

Adana'da Coronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında maske takma zorunluluğuna bazı kişilerin uymadığı görüldü. Bazı vatandaşlar da yasağa rağmen meyve- sebzeyi seçerek aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Corona Virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı yeni kararlar kapsamında toplu alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi.

Adana’nın Beyazevler Semt Pazarı’nda alınan bu tedbir kararına rağmen bazı vatandaşların maske takmadan pazarda dolaşıp alışveriş yaptığı görüldü. Bazılarının ise meyve ve sebzeyi seçerek alması gözden kaçmadı.

Semt pazarlarının insanların yoğun olduğu bölgelerin başında geldiğini ve bu nedenle alınan tedbirlerin yerinde olduğunu söyleyen pazarcı Ali Cengiz, "Bu süreç, zamanla düzelecek diye inanıyorum. İnsanlar yavaş yavaş kurallara uymaya başladı. Tedbirler böyle devam etmelidir" dedi.

Maske takmadan pazara gelen Ayşe Yılmaz ise eczaneye maske siparişi verdiğini ve gelmesini beklediğini dile getirdi.


İş adamından örnek davranış... Kapı kapı dolaşıp erzak dağıttı

İş adamından örnek davranış... Kapı kapı dolaşıp erzak dağıttı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Artvin'de baraj suyu çekilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çık

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler