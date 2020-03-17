Yangını söndürmeye giden itfaiyecinin alkışlanacak hassasiyeti

Saat 01.45 sıralarında Akpınar Mahallesi Sütçüoğlu Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap metruk evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalleli durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan eve müdahale etti. Yaklaşık 1, 5 saatlik çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi, evde kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için içeriye girdi.

Bu sırada 'İslam İlmihali' kitabını bulan itfaiye eri, kitabı yanmadan dışarıya çıkardı. Kitap, bir apartmanın penceresinin önüne konuldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

DHA