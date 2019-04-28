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Yangına uykuda yakalandılar!

Yangına uykuda yakalandılar!

Burdur'da çıkan yangında, müstakil ev ve yanındaki ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında, içeride bulunan 68 yaşındaki kadınla torunu canını zor kurtardı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Burdur merkeze bağlı Yazıköy'de gece 01.15 sıralarında tek katlı müstakil evde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yangın sırasında uykudan uyanan 68 yaşındaki Ayşe İlhan ile torunu Ali İhsan İlhan (33), kendilerini son anda dışarıya attı. İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları sonrası ev ve bitişiğindeki ahır kullanılamaz hale geldi. 
Yangının nedeninin ise ekiplerin çalışması sonucu belirleneceği öğrenildi.

İHA

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