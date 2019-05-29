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29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:57 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:57

Yalova'da enerjisinin 3'te 1'ini güneşten sağlayan tek arıtma tesisi

Yalova'da enerjisinin 3'te 1'ini güneşten sağlayan tek arıtma tesisi

Yalova Atık Su Kanalizasyon İşletmesi Birliği (YASKİ) tarafından atık suları temizleyen havuzun üzerine kurulan, dünyada enerji ihtiyacının 3'te 1’ini güneşten karşılayan ilk arıtma tesisinin yüzde 90'ı tamamlandı.

2017 yılında YASKİ tarafından geliştirilen proje Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştı. İhale sürecine girilen projenin startı ise kısa bir süre önce verildi. Dünyada havuzlar üzerinde kurulu güç anlamında ve enerji ihtiyacının 3'te 1’lik bölümünü güneşten sağlayan tek ve en büyük tesisin panel yerleştirme çalışmaları hızla sürüyor. Güneş enerji santrali tamamlandığında tesis 1 megavat temiz enerji üretebilecek. Proje kapsamında havuzlar üzerine 3 bin 360 güneş enerjisi paneli yerleştirildi. Her bir panel ise 285 vat elektrik üretimi sağlıyor. 


Proje hakkında bilgi veren YASKİ Birlik Başkanı Adnan Kırtay, “Şu anda yüzde 85-90 oranında tesisin yapımı tamamlandı. Dünyada ve Türkiye’de bir ilke imza atıyoruz. Havuzlar üzerinde kurulu böyle bir tesis daha yok. Bayram sonrasında tesisin enerji üretimi başlayacak. Bu sayede arıtmada kullandığımız enerjinin 3'te 1’ini kendi ürettiğimiz temiz enerji ile karşılayacağız” dedi.

İHA

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