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Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu

Isparta’da yalnız yaşayan 87 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Isparta merkeze bağlı Gelincik köyünde ikamet eden 87 yaşındaki Kamil Babur’dan haber alamayan komşuları, eve gittiklerinde yaşlı adamı hareketsiz şekilde buldular.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Yaşlı adamın durumunu inceleyen ekipler, ‘Şüpheli ölüm’ olarak kayıtlara geçen Babur’un cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk ettiler.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

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