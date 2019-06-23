Yalancının mumu karakolda söndü

Devrim TOSUNOĞLU

Beyoğlu Tarlabaşı’nda Hakan E., eli yüzü kan içinde polise sığındı. Cevza Sokak’ta gaspçıların laptopunu çaldıklarını söyledi. İstanbul Güven Tim’leri kısa süre sonra şüpheli Ömer Y. ile Ayetullah A.’yı yakaladı. Laptopu teslim alan Hakan E. polisin “Bilgisayar senin mi?” sorusu üzerine çelişkili bilgi verdi. Şüpheli hareketleri üzerine polis Hakan E.’den laptopun şifresini istedi. Şifreyi söyleyemeyen Hakan E. laptopu üvey annesi Şükriye Ö.’den çaldığını itiraf etti. Laptopunun çalındığını karakolda öğrenen Şükriye Ö., Hakan E’den şikâyetçi oldu. Üvey oğlunun daha önce de telefonunu ve parasını çalındığını söyledi.