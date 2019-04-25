Yağma suçundan 12 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

Bir yıl önce Yalova’da silah zoruyla bir iş yerini yağmalama olayına karışan Hasret Şenyiğit, yargılandığı davada 12 yıl hapis cezası alınca ortadan kayboldu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şenyiğit, Bursa’nın İnegöl ilçesinde saklandığı evde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadın hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA