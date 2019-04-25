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  3. Yağma suçundan 12 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

Yağma suçundan 12 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

Yağma suçundan 12 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

Yalova’da bir iş yerini silahla yağmalama suçu nedeniyle yargılandığı davada 12 yıl hapis cezası olan Hasret Şenyiğit (42), Bursa’nın İnegöl ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Adliyeye çıkarılan Şenyiğit tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bir yıl önce Yalova’da silah zoruyla bir iş yerini yağmalama olayına karışan Hasret Şenyiğit, yargılandığı davada 12 yıl hapis cezası alınca ortadan kayboldu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şenyiğit, Bursa’nın İnegöl ilçesinde saklandığı evde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadın hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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