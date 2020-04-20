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  3. Yabani arıların saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu

Yabani arıların saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu

Yabani arıların saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu

Düzce'nin Beyköy beldesinde yabani arıların saldırısına uğrayan Serpil Topçu (35), hastanede tedaviye alındı.

Beyköy beldesi Dağdibi köyünde sabah saatlerinde, evinin bahçesindeki otları temizleyen Serpil Topçu, yabani arıların saldırısına uğradı. Arıların sokması sonucu vücudunda alerjik reaksiyon gelişen Serpil Topçu, baygınlık geçirdi. Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine köye ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Serpil Topçu, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

(DHA)


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