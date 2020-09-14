Yaban mersininin faydaları nelerdir, nerede yetişir? Yaban mersininin 5 faydası!

Yaban mersininin faydaları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler bulunuyor. Vücudumuza sayısı etkisi bulunan yaban mersininin faydaları merak ediliyor. Yaban mersininin faydaları arasında Göz yorgunluğu, göz tansiyonu ve bağırsak problemlerine son derece iyi gelmektedir.

YABAN MERSİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İnsan sağlığı açısından birçok faydası bulunan yaban mersininin özellikle göz hastalıklarına çok iyi gelmektedir.

Göz yorgunluğu, katarakt ya da miyopluk ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıklara yaban mersini fayda sağlamaktadır. Bağırsakla ilgili problemler de yaban mersini ile giderilebilir. Örneğin; kabızlık, ülser, bulantı ve mide sorunları yaban mersini tarafından giderilebilir. Yaban mersini varis ve hemoroid gibi rahatsızlıklar konusunda da iyileştirici etkiye sahiptir. Yaban mersini vücutta antioksidan etki de yaratmaktadır. Damar tıkanıklığı ile damar sertliğine de iyi gelen yaban mersini, vücuttaki kolajenin arttırılmasına yardımcı olur.

Yaban mersini vücut üzerinde farklı olumlu etkilere sahiptir. Özellikle yapılan bir araştırmaya göre yaban mersini tüketiminin kadınlarda meme kanseri riskini azalttığı belirlenmiştir. Bununla beraber yaban mersini tüketimi kabızlık ve ülser gibi rahatsızlıkların giderilmesini sağlar. Bu tür rahatsızlıklar nedeniyle hissedilen ağrıların yok edilmesine de yaban mersini yardımcı olur.

YABAN MERSİNİ NEREDE YETİŞİR?

Yaban mersini ılıman iklimlerde yetişmeye alışmış bir meyvedir. Bundan dolayı anavatanı Kuzey Yarım Küre'nin serin ve dağlık bölgeleridir. Bu bölgelerde ciddi derecede birçok yaban mersini türü yetişmektedir.