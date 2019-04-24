Yaban hayvanları rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor

Van'da, yaralı ya da hasta halde bulunarak rehabilitasyon merkezine getirilen yaban hayvanlarının tedavileri sürüyor.

Bilinçsiz avcıların hedefi olan veya yeterince beslenemediği için bitkin düşen kaya kartalı, yaralı bulunan kızıl akbaba, leylek, 4 kızıl şahin ve dağ keçisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

Tedavileri devam eden hayvanlar, ileriki günlerde doğaya bırakılacak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'den getirilen hayvanların tedavi ve rehabilitasyonlarını yaptıklarını söyledi.

Yaralı hayvanlara doğal bir ortamda tedavi uyguladıklarını ve doğaya uyumlarının erken sağlanmasını amaçladıklarını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Yapılan çalışmalar neticesinde yaban hayvanlarına karşı bölgede duyarlılık arttı. Van Gölü havzasında bugünlerde kuşların kavgalarından kaynaklı yaralı arı şahinleri çok geliyor. Eskiden silahla yaralanmalar daha çok geliyordu ama bu durumun azalması bizleri memnun ediyor. Avcıların yaban hayatına karşı duyarlılığı var. Her bölgeden ve her çeşit hayvana burada hizmet ediyoruz."

(AA-İHA)