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  • WhatsApp'ta bu tuzağa dikkat! "Doğrulama kodu" yöntemiyle dolandırıcılık
11 Aralık 2020 Cuma 16:14 | Son Güncelleme:

WhatsApp'ta bu tuzağa dikkat! "Doğrulama kodu" yöntemiyle dolandırıcılık

WhatsApp'ta bu tuzağa dikkat! "Doğrulama kodu" yöntemiyle dolandırıcılık
DHA

WhatsApp üzerinden "doğrulama kodu" bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan bir kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Ekipler, özellikle Instagram destek ekibinden olduğunu belirten ve +1 kodlu numaralara dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Kocaeli’de, WhatsApp uygulaması üzerinden +1 kodlu telefon numarası ile mesaj gönderip kendisinin Instagram destek ekibinden olduğunu öne sürüp doğrulama kodu isteyerek kişisel verileri ele geçirmeye çalışan A.S. polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından internette sanal devriye yapıldığı sırada WhatsApp uygulaması üzerinden, daha önceden belirlediği kişilere +1 kodlu telefon numarası ile mesaj gönderip kendisini ‘Instagram destek ekibi’ olarak tanıtan bir kişi tespit edildi.

Şüphelinin, kullanıcılardan doğrulama kodu isteyerek kişisel verilerini ele geçirmeye çalıştığı belirlendi. Yapılan teknik takibin ardından şüphelinin A.S. isimli kişi olduğu ve Kocaeli’nde yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

Adresine baskın düzenlenerek gözaltına alınan A.S. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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