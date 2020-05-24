WhatsApp toplu mesaj nasıl atılır, sınırı kaç? WhatsApp toplu mesaj atma 2020!

WhatsApp toplu mesaj atmak ya da göndermek isteyen kişiler araştırmalarına başladı. Mesajlaşma ve görüntülü arama ve konuşma uygulaması olan WhatsApp’ın Türkiye çok sayıda kullanıcısı bulunuyor. Sevdiklerine, arkadaşlarına, eşine, dostuna Ramazan Bayramı mesajı atmak isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. Peki, WhatsApp toplu mesaj nasıl atılır, sınırı kaç? Türkiye’de ve dünyada en çok kullanılan uygulamalardan biri olan WhatsApp toplu mesaj hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP TOPLU MESAJ NASIL ATILIR?

-WhatsApp'ı açın.

-Sohbetler ekranının üstündeki Toplu Mesaj Listesi tuşuna dokunun.

-Toplu Mesaj Listesi ekranının aşağısındaki Yeni Liste'ye dokunun.

-Kişi isimlerini yazarak veya (+) tuşuna basarak kişi listenizden kişileri seçin.

-Oluştur'a dokunun.

Bu, yeni bir toplu mesaj listesi oluşturacaktır. Toplu Mesaj listesine mesaj gönderdiğiniz zaman, mesajınız listedeki telefon rehberlerinde kayıtlı olduğunuz herkese gönderilir. Alıcılar, mesajı normal bir mesaj olarak alırlar. Cevapladıklarında, mesajlar Sohbetler ekranınızda normal bir mesaj olarak görünür; yolladıkları mesaj Toplu Listedeki diğer kişilere iletilmez.

TOPLU MESAJ LİSTESİNİ DÜZENLEME

Toplu Mesaj Listelerini'ni açın.

-Düzenlemek istediğiniz listedeki (i) tuşuna dokunun.

Bilgi ekranından:

-Toplu Mesaj Listesinin ismini değiştirebilirsiniz.

-Listeyi düzenle...'ye dokunarak kişileri ekleyip çıkartabilirsiniz.

TOPLU MESAJ LİSTESİNİ SİLME

-Sohbetler ekranının üstündeki Toplu Mesaj Listesi tuşuna dokunun.

-Silmek istediğiniz toplu mesaj listelerinin üzerinde parmağınızı sola doğru kaydırın.

-Sil'e dokunun.

WHATSAPP TOPLU MESAJ SINIRI KAÇ?

Toplu Mesaj Listesi, birden fazla kişiye aynı anda medya veya mesaj göndermenizi sağlar. Toplu mesajınız sizden bireysel bir mesaj gitmiş gibi görünür. Yeni uygulama ile bir mesaj gruplarda ve kişilerle 5'ten fazla kez paylaşılamayacak.

Uygulamada bir gruba en fazla 256 kişi dahil edilebiliyor. Bu da artık bir kullanıcının bir mesajı en fazla 1280 kişiye ulaştırabileceği anlamına geliyor.

Mesaj sayısı sınırlamadan önce bu sayı 5120'ydi.

WHATSAPP NEDİR?

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama; 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar.

Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği, Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500'e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.

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