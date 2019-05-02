Whatsapp çöktü mü, neden çöktü?

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına sabah saatlerinden bu yana erişilemiyor.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden Downdetector.com internet sitesinin verdiği bilgiye göre, Facebook'a saat 06.30'dan bu yana dünyanın büyük bölümünden erişim sağlanamıyor.

Erişim aksaklığının ABD'nin kuzeydoğusu, Avrupa ve Filipinler'de yoğunlaştığı belirtildi.

Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

Instagram'ı 2012'de, WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katan Facebook'un, dünya genelinde 1 milyar 520 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AA muhabirine, sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu platformlarda dünya genelinde erişim sorunu olduğunu ve bu sorunun Türkiye'deki kullanıcıları da etkilediğini vurgulayan Sayan, "Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor. Bu aksaklıklar yerli yazılımların kullanımının ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesi." diye konuştu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren sosyal medya ağları instagram ve facebook’a erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Benzer sorun WhatsApp’ta da var. Sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.

Ünlü paylaşım sitesi Instagram öğle saatlerinde dünya genelinde çöktü. Kullanıcılar instagram üzerinden fotoğraf, mesaj gönderemiyor.

Facebook ve whatsapp’ta da erişimle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Kullanıcılar whatsapp’ın masa üstü versiyonunu da açamadıklarına dair mesajlar paylaşıyor.

Bir süre önce facebook, instagram ve WhatsApp’a yine dünya genelinde bir erişim sıkıntısı yaşanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de yine aynı şekilde bir problem yaşanmıştı. Bir süre kesintinin ardından Whatsapp'ta yaşanan erişim problemi saat 21:30'tan sonra giderilmeye başlandı. Problemin yaklaşık 10 dakika kadar sürdüğü tahmin ediliyor.