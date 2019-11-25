VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? VGM üniversite yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı?

VGM üniversite burs başvuruları araştırılıyor. VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman açıklanır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları her yıl belirlenen tarihlerde yapılıyor. Kurum ortaöğrenim ve yükseköğrenim olmak üzere iki şekilde burs veriyor.Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 EĞİTİM YILI ORTAÖĞRENİM burs Başvuru Sonuçları Açıklandı... Yükseöğrenim sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.