VGM burs sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Karşılıksız para yardımı almak isteyen öğrenciler VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Ortaöğrenim öğrencileri aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencileri aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrenciler ise 500,00 TL burs alacak. VGM burs sonuçları hakkında son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. VGM burs başvuru sonuçları yine resmi siteden ilan edilecek. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.