Vefa Sosyal Destek yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Vefa Sosyal Destek hattı numaraları kaçtır?

Vefa Sosyal Destek yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Coronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan vatandaşlar için kurulan Vefa Sosyal Destek gruplarında kamu çalışanlarından oluşan bir ekip gönüllü olarak çalışıyor. Vefa Sosyal Destek Hattı numaraları kaçtır? sorusunun yanıtı haberimizde…

VEFA SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu. Temel ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar 112, 155, 156 numaralarını arayarak destek talebinde bulunabiliyor. Bu talepler, valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan Vefa İletişim Merkezleri tarafından takip ediliyor ve ekiplerin yönlendirilmesi sağlanıyor. Ayrıca belediyeler de duyurdukları Vefa iletişim numaraları üzerinden vatandaşların taleplerini alıyor ve gerekli ihtiyaçları gideriliyor.

VEFA SOSYAL DESTEK HATTI NUMARALARI

Kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan, İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu’na başvurular ise çağrı merkezleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Vefa Sosyal Destek Grubu’na 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerinden ulaşılabiliyor.