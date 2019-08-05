Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kahramanmaraş'ta 'et yiyen örümcek' paniği

Kahramanmaraş'ta 'et yiyen örümcek' paniği

Kahramanmaraş'ta 'et yiyen örümcek' paniği

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir evde yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki örümcek görüldü. Halk arasında 'Sarı Ömer' ve 'Et yiyen örümcek' olarak da bilinen örümcek, ev sakinleri tarafından öldürüldü.

Yeniköy Mahallesi'nde yayla evine giden Fatma Demirel (78), kapıyı açınca sarı ve büyük bir örümcekle karşılaştı. Örümceği görünce tedirgin olan Demirel, hemen öldürdü. Örümceği ilk başta akrep sandığını belirten Demirel, görenlerin örümceğin zehirli Sarı Ömer örümceği olduğunu söylediklerin belirtti.

Komşularının örümcek öldürdüğünü duyunca yaylaya gelen Muhtar Özgür Demir ise internetten yaptığı araştırmada örümceğin çok zehirli bir tür olan Sarı Ömer olduğunu gördüklerini söyledi. Dev örümceği mahallede ilk defa gördüklerini belirten Özgür Demir, "Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Vatandaşlarımız bu örümcekle karşılaşınca dikkatli olsunlar çünkü saldırgan bir tür" diye konuştu.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kerem Bürsin facianın eşiğinden döndü
Bengü anne oldu
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın denizde korku dolu saatleri
Manuş Baba'dan askerlik itirafı: Ben de kendime çok güldüm
Gündemi sallayan ayrılıkta dikkat çeken yorum
<p>Akçadağ ilçesinde bulunan Safkan Arap Atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde kald

İşletmeden Kaçan 3 Yarış Atı Telef Oldu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Su kuyusundan çıkan toprak çeşitleri ve soğuk hava şaşkına çevirdi

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı