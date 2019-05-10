Van'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Güroluk Mahallesi kırsalında PKK/KCK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eryeler' adı verilen operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü 1 battaniye, 1 met, 1 termal şemsiye, 1 el dürbünü çantası, 1 demlik, 2 tencere, 7 yemek kaşığı, 2 su bardağı ve bir mont ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

(DHA)