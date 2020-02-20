Van'da okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Van'da kar tatili var mı?

Van’da kar tatilinin olup olmayacağı merak ediliyor. 20 Şubat Van’da okullar tatil mi? Soğuk hava dalgasının etkisini devam ettirmesi ile beraber hava durumu açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; il genelinde havanın 3°C, çok bulutlu, hafif kar yağışlı olması bekleniyor. Henüz kar tatili ile ilgili valilik açıklaması bulunmuyor.

VAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van’da okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama henüz bulunmuyor.

VAN HAVA DURUMU

Van’da havanın 3°C, çok bulutlu, hafif kar yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.